Genoa, prima di prepararsi per il Milan oggi giornata di palestra e terapie

Per il Genoa - si legge sul sito ufficiale del club - la preparazione ha seguito binari differenti. Massaggi, palestra e terapie per i giocatori impegnati a eliminare le tossine derivate dalla partita di Udine. Per gli altri una sessione completa, dopo la pre-attivazione, con partitelle a campo ridotto come trait d’union. Lavoro specifico per infortunati e convalescenti. Da mercoledì la barra sarà puntata sul match con il Milan: la prevendita è in corso negli abituali canali. Le scorte di biglietti si stanno assottigliando e lo stadio andrà esaurito in ogni ordine di posti, con 35mila spettatori totali comprensivi di addetti ai lavori.