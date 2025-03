Giampaolo deluso: "Contro Theo e Leao c'è stato molto lavoro da fare"

vedi letture

Marco Giampaolo ha parlato a DAZN dopo Lecce-Milan 2-3. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei salentini.

Amarezza a Lecce

“L’analisi della partita non è difficile. Nel dettaglio la si può fare bene, c’è grande delusione per aver fatto un’ora buona di grande partita. Probabilmente abbiamo pagato la qualità del Milan, noi siamo venuti meno con i giocatori che sono stati strategici nella preparazione della gara, nel senso che Pierotti e Helgheson sono stati meni presenti agli allenamenti. Pierotti sull’azione del gol arrancava, con Theo e Leao c’era da lavorare... Abbiamo preso due gol in quattro minuti, peccato. Sul terzo gol il Milan era in grande condizione mentale e aveva tanta qualità. C’è grande delusione ma bisogna andare a cercare anche gli aspetti positivi della gara, consapevoli che questa intensità la squadra ha tutto per raggiungere il suo obiettivo”.

Questo il tabellino di Lecce-Milan di Serie A.

LECCE-MILAN 2-3

Marcatori: 7’ e 59’ Krstović, 68’ aut. Gallo, 73’ e 81’ Pulisic

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (dal 82’ Banda), Berisha (dal 56’ Pierret), Helgason (dal 74’ Ramadani); Pierotti (dal 74’ Veiga), Krstović, Morente (dal 82’ Rebic). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia, Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (dal 75’ Sottil), Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Bondo (dal 62’ Joao Felix), Musah (dal 75’ Fofana); Pulisic, Reijnders, Jiménez (dal 46’ Leao); Gimenez (dal 62’ Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori, Chukwueze, Jović. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 42’ Berisha, 45’+4 Conceiçao, 88’ Abraham, 90’+1 Krstović.

Recupero: 4' 1T, 4’ 2T.