Gubbio, fatale la sconfitta contro il Milan Futuro: esonerato Taurino

Fatale la sconfitta in casa del Milan Futuro per la guida tecnica del Gubbio. Ecco il comunicato con cui il club eugubino esonera mister Roberto Taurino: "As Gubbio 1910 comunica di aver sollevato Roberto Taurino dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera.

Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Gian Marco Funaro e Paolo Rizzo per l'impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra".