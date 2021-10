Hellas Verona, domani alle 12 la conferenza stampa pre-Milan di Tudor

Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del Verona, "domani - venerdì 15 ottobre, alle ore 12, presso la sede del Club, in via Olanda 11, a Verona - si terrà la conferenza stampa di mister Igor Tudor, alla vigilia del match di sabato 16 ottobre (ore 20.45) contro il Milan, in programma allo stadio 'Meazza' di Milano e valido per l'8a giornata della Serie A TIM 2021/22".