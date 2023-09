Hellas Verona, oggi rifinitura pre-Milan a porte chiuse. Baroni ha già parlato

Oggi, venerdì 22 settembre, è in programma la rifinitura tecnica a porte chiuse per l'Hellas Verona, in modo da preparare al meglio la sfida di domani di San Siro contro il Milan. Il tecnico Marco Baroni ha già parlato ieri in conferenza stampa.