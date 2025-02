Hellas Verona, Zanetti verso il Milan: "Valentini si candida per un posto. Duda è determinante per noi"

In vista del match di domani in casa del Milan, Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato così in conferenza stampa della sua squadra come riporta il sito uffciale del club veneto:

Mister, che Verona vedremo a Milano? “Sicuramente cambierà qualcosa nella formazione, ci sono diversi giocatori che si candidano per partire dal primo minuto. Dobbiamo reagire a quello che è successo, perché noi per primi non siamo contenti. Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare ora, senza perdere di vista il nostro obiettivo”.

Vuole vedere una reazione dell’anima della squadra oltre che tecnica? “Serve una reazione sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico e caratteriale. Bisogna essere squadra a 360 gradi, al di là dell’ultima prestazione. Bisogna farlo sempre, perché la difficoltà del campionato ce lo impone. Queste partite da giocare sono anche belle, oltre che difficili, rappresentano la parte affascinante di essere in Serie A. Non dobbiamo avere paura di quello che è successo e dobbiamo fare tutto perché non risucceda".

Quanto è importante il ritorno di Duda? Mentre Valentini può giocare dall’inizio? “Valentini si candida per un posto. Mi è piaciuto quando è entrato con tanto carattere e voglia. Duda è uno di quei 4 o 5 giocatori determinanti per noi, e in certi momenti, senza alcuni giocatori, non riusciamo a resistere ai momenti di difficoltà. Questo non significa che deve essere tutto sulle sue spalle, perché anche i più giovani possono sbagliare, ma devono anche crescere. La mancanza di questi giocatori non può essere un alibi. Tutti devono crescere dal punto di vista caratteriale".