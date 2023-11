I numeri del Borussia Dortmund: nel mese di novembre due vittorie per i tedeschi

Ci avviciniamo sempre di più verso l'importante partita in programma questa sera a San Siro tra Milan e Borussia Dortmund, match valevole per la penultima giornata della fase a gironi del GRUPPO F di Uefa Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci, in Serie A, da una sofferta vittoria contro la Fiorentina per 1-0 grazie alla rete di Theo su rigore. Apriamo quindi una piccola parentesi sui recenti risultati degli avversari del Milan questa sera.

Il percorso del Dortmund in Bundesliga per certi versi è simile a quello del Milan, con una forte partenza nel mese di agosto-settembre e una flessione, fisiologica tra fine ottobre e novembre. Nell'ultimo mese i ragazzi di Terzic, in campionato hanno vinto solo una partita: il derby contro il Monchengladbach vinto per 4-2. Prima di questa vittoria sono state due le sconfitte consecutive: 4-0 in casa contro il Bayern Monaco e 2-1 in trasferta contro lo Stoccarda. Per quanto riguarda il percorso europeo dei gialloneri, nell'ultima partita di Champions, proprio come i rossoneri, è arrivata una vittoria per 2-0 in casa contro il Newcastle grazie alle reti di Fullkrug e Brandt. Anche per la squadra di Terzic questa sera potrebbe davvero essere una partita da dentro o fuori.