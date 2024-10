Ieri giorno di riposo, oggi la ripresa: il Bologna inizia a pensare al Milan

Il Bologna sarà prossimo avversario del Milan in campionato: i rossoneri saranno ospiti al Dall'Ara questo sabato alle 18 in occasione della nona giornata del campionato di Serie A. Periodo non felice per la squadra rossoblù che ha vinto solamente una partita da quando Vincenzo Italiano è arrivato alla guida ed è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva in Champions League: a Birmingham l'Aston Villa ha vinto meritatamente per 2-0.

Come viene riportato dal sito ufficiale del club, nella giornata di ieri il Bologna ha riposato e non si è allenato: la formazione di Italiano si ritroverà oggi a Casteldebole per un allenamento mattutino, alle ore 11. Saranno dunque due i giorni a disposizione della squadra per preparare l'impegno interno contro il Milan di mister Paulo Fonseca.