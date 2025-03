Ieri test match del Napoli con la Puteolana: segnali incoraggianti per Neres

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, ieri pomeriggio il Napoli - che al rientro dalla sosta sarà avversario del Milan - ha svolto un allenamento congiunto a Castel Volturno contro la Puteolana, formazione di Serie D. Un test utile per Antonio Conte, che ha potuto valutare la condizione di quei giocatori che necessitano di minutaggio, come ad esempio Noah Okafor. L’osservato speciale è stato David Neres, che tornerà in campo contro il Milan dopo ben 49 giorni di assenza.

Con molti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, il tecnico azzurro ha sperimentato sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1. La partita ha visto il Napoli imporsi con due reti, firmate da Giovanni Simeone e Cyril Ngonge, mentre per la Puteolana è andata a segno Popovic. Neres, si legge, ha dato segnali incoraggianti ed è ormai completamente recuperato: al rientro dalla sosta sarà a disposizione di Conte per la sfida contro i rossoneri.