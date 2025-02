Il Bologna questa mattina torna ad allenarsi in vista del Milan

Il Milan, dopo aver sprecato l'ennesima occasione della sua stagione, questo giovedì alle ore 20.45 sarà in campo al Renato Dall'Ara per giocare il recupero della gara con il Bologna, valevole per il nono turno del campionato di Serie A Enilive. Una partita che è anche uno scontro diretto per l'Europa dal momento che rossoneri e felsinei oggi viaggiano a braccetto in classifica. In altre parole c'è un solo risultato per la squadra di Conceicao: vincere.

La squadra di Italiano, reduce dalla prima sconfitta del 2025 in casa del Parma, oggi riprenderà ad allenarsi proprio in vista della sfida contro il Milan. Secondo quanto riporta il sito del club rossoblù, la squadra si ritroverà per un allenamento al mattino.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it