Il ds del Salisburgo sulla sfida contro il Milan: "Vogliamo metterli in difficoltà col nostro calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christoph Freund, ds del Salisburgo, ha commentato così il progetto del Milan: "Non voglio parlare di altri club. Ogni società ha una storia, che dipende anche dal suo Paese. Oggettivamente è più facile in un campionato come il nostro inserire giovani giocatori, anche se pure da noi i ragazzi devono avere voglia e qualità per crescere e maturare al meglio. Nei cinque migliori campionati d’Europa è più difficile portare avanti questo tipo di progetto. Il Milan comunque è uno dei migliori al mondo, altrimenti non avrebbe vinto la Serie A. Negli ultimi anni ha cambiato pelle e si è rinforzato, puntando sull’esperienza di Giroud e Ibrahimovic e il talento di qualche giovane di livello. Vogliamo metterli in difficoltà col nostro calcio. Questa è la nostra sfida".