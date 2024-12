Il Milan non è più la vittima preferita di Domenico Berardi

Ogni squadra ha le sue bestie nere tra squadre e giocatori che riescono sempre nell'impresa di fare male. Per il Milan uno dei giocatori più patiti - e lo dicono i numeri - è senza ombra di dubbio Domenico Berardi. Il numero 10 del Sassuolo che gioca quest'anno in Serie B, rientrato in corsa dopo un brutto infortunio capitatogli la scorsa stagione, prima dell'ultimo weekend aveva proprio il club rossonero in cima alla lista delle cosiddette "vittime preferite", le squadre contro cui ha segnato più gol. Ora non è più così.

Si può dire oggi che il Milan non è più la vittima preferita di Domenico Berardi. Nel weekend il Sassuolo ha demolito la Sampdoria in campionato con un netto 5-1. Contro i blucerchiati il 10 neroverde ha segnato una doppietta che ha portato il conto dei gol contro la squadra ligure da 10 a 12. Il Milan è rimasto invece fermo a quota 11 e per questo è stato sorpassato in questa speciale classifica. Al terzo posto, con 10 reti subite, c'è la Fiorentina.