Il PSG non sbaglia in Ligue 1: 3-0 al Racing Strasburgo

I prossimi avversari europei del Milan in Champions League non sbagliano in Ligue 1: tre gol in casa contro il Racing Strasburgo: a segno il solito Mbappè, Soler e Fabian Ruiz. Parigini attualmente primi in classifica a quota 18 punti.