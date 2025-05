Il medico-sanitario del Bologna in vista della finale di Coppa: "Ndoye sarà a disposizione di Italiano"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il responsabile medico-sanitario del Bologna Gianni Nanni ha fatto il punto sugli infortuni in casa rossoblù in vista della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Milan:

“Abbiamo avuto un po’ di infortuni ma comunque tutti in linea con quella che può essere una media con le altre squadre. Ferguson e Cambiaghi hanno avuto dei problemi importanti al ginocchio ma hanno anche recuperato al meglio, stanno contribuendo alla nostra stagione in maniera concreta”.

Su Ndoye invece ha detto: “Adesso c’è il problema muscolare di Ndoye ma è una cosa lieve, pensiamo di recuperarlo a breve. Per la finale di Coppa Italia direi che può essere a disposizione di Italiano“.