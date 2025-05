Cornet lavora parzialmente col pallone: il punto sugli infortunati in casa Genoa in vista del Milan

Antivigilia di campionato per il Genoa. Ultimi giorni per mister Patrick Vieira per sistemare gli ultimi accorgimenti tattici in vista della gara contro il Milan. Lunedì sera al "Ferraris", il Grifone ospiterà la squadra di Sergio Conceiçao fresca di qualificazione alla finale di Coppa Italia dopo aver travolto l'Inter nel derby e dopo aver vinto in trasferta a Venezia nell'ultimo turno. Non sarà certamente un impegno facile ma la voglia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Como, e di vincere una sfida contro una big, è tanta nel gruppo rossoblù.

Migliora Cornet

Occhi puntati sull'infermeria naturalmente con il tecnico francese che vuole provare a recuperare qualche giocatore in vista di dopodomani. Uno di questi potrebbe, condizionale d'obbligo, Maxwel Cornet. L'ivoriano infatti ha iniziato a lavorare gradualmente con il pallone e questo è certamente un ottimo passo in avanti. Da capire come progredirà la questione, certamente nei prossimi due allenamenti si avranno le idee più chiare.

Gli altri infortunati

Per quanto riguarda invece gli altri giocatori che sono stati monitorati in questa settimana, da Ekuban a Onana passando per Malinovskyi e Cuenca, non ci sono da registrare particolari novità. Ma anche per loro ci sono due sedute all'orizzonte e chissà che non possano esserci sviluppi.