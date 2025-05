Bologna, ieri allenamento differenziato per Holm e Ndoye

Il Bologna, avversario del Milan in campionato il 9 maggio e il 14 maggio nella finale di Coppa Italia, sta proseguendo gli allenamenti in vista del prossimo impegno di Serie A contro la Juventus al Dall'Ara. Come riporta il sito ufficiale rossoblù, ieri i rossoblù hanno svolto attivazione atletica e una seduta tecnico-tattica. Allenamento differenziato per Emil Holm e Dan Ndoye, terapie per Estanis Pedrola. Per la giornata di oggi, la formazione di Vincenzo Italiano ha in programma una seduta di allenamento al mattino a partire dalle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.

Programmazione e assegnazione televisiva della 35ª giornata

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino - Venezia (DAZN/SKY)

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese (DAZN)

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma - Como (DAZN)

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce - Napoli (DAZN)

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter - Hellas Verona (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli - Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza - Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma - Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna - Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa - Milan (DAZN)