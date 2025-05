Bologna, queste le condizioni di Ndoye e Holm: il comunicato

Il Bologna è tornato in campo anche oggi per continuare la preparazione in vista della sfida contro la Juventus in programma per domenica sera alle 20.45 allo stadio Dall'Ara. Di seguito il report dell'allenamento postato sul proprio sito ufficiale dal club felsineo:

"Proseguono gli allenamenti della squadra in preparazione a Bologna-Juventus: i rossoblù hanno svolto attivazione atletica e una seduta tecnico-tattica. Allenamento differenziato per Emil Holm e Dan Ndoye, terapie per Estanis Pedrola".

Programmazione e assegnazione televisiva della 35ª giornata

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino - Venezia (DAZN/SKY)

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese (DAZN)

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma - Como (DAZN)

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce - Napoli (DAZN)

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter - Hellas Verona (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli - Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza - Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma - Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna - Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa - Milan (DAZN)