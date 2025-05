Genoa, Vasquez: "Contro il Milan niente da perdere, loro sono in un buon momento ma sanno tutti che al Ferraris è dura"

Intervistato dal Secolo XIX, il difensore messicano del Genoa Johan Vasquez, tra le note più liete della formazione allenata da Patrick Vieira, ha toccato diversi temi iniziando dal proprio futuro: "I tifosi mi vogliono qui? Ed è anche un pensiero mio, sono molto felice di essere qui e lo è la mia famiglia. Ma vogliamo finire prima bene il campionato, poi vediamo cosa accade".

L'ultima sfida è battere una big?

"Sfidiamo quattro squadre che si giocano ancora qualcosa. Dobbiamo continuare con l’atteggiamento avuto sinora, dare tutto, lottare, giocare senza paura. Ora c’è il Milan, non abbiamo niente da perdere, loro sono in un buon momento ma sanno tutti che al Ferraris è dura".

Su Vieira

"È un ottimo allenatore, ha portato equilibrio, più stabilità alla squadra in un periodo difficile. Soprattutto ha dato a tutti noi la fiducia che mancava, era quello che serviva. Il mister mi ha fatto sentire leader di questa squadra. 100 presenze col Genoa? Mi riempiono d'orgoglio. E lo stesso vale per il fatto di essere diventato il messicano con più partite in Serie A".