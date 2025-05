Il report dell'allenamento del Genoa nell'antivigilia della sfida contro il Milan

vedi letture

Il Genoa lunedì sera alle 20.45 ospiterà il Milan nel posticipo del 35° turno del campionato di Serie A Enilive. La partita, in termini di classifica, non dovrebbe avere troppo da dire per nessuna delle due squadre con i rossoneri che, in base ai risultati di domani, potrebbero con una vittoria riavvicinarsi alla zona Europa e Conference League. Intanto oggi il Grifone ha lavorato al centro di allenamento.

Il report dell'allenamento del Genoa: "E anche il programma di sabato è archiviato. A due giorni dall’incontro con il Milan i contorni del piano gara stanno prendendo sempre più forma a suon di prove, variazioni, verifiche ed elaborazioni di assetto. Patrick Vieira ha messo i puntini sulle i dopo la conta dei disponibili, a margine della conferenza con i rappresentanti media. Dopo l’attivazione in palestra Frendrup e compagni sono stati impegnati in una serie di addestramenti specifici, culminati in una partitella a campo di dimensioni ridotte, tra le delucidazioni fornite da tecnico e collaboratori. Solito surplus per i portieri Leali, Siegrist e Sommariva. Domenica di lavoro al centro sportivo per un altro collaudo".