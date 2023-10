Il Secolo XIX sul Genoa: "Gilardino lancia la sfida al suo maestro Stefano Pioli"

vedi letture

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva si è soffermato anche sul Genoa, che dopo il pareggio amaro di Udine tornerà in campo sabato prossimo per l'ottava giornata di Serie A. Il Grifone guidato da Alberto Gilardino è pronto ad ospitare il Milan di Stefano Pioli, che l'ex attaccante piemontese annovera fra i suoi modelli. Gilardino per la prima volta nella sua carriera di allenatore incontrerà il tecnico emiliano in una sfida davvero significativa per entrambe le formazioni.

Il Genoa dopo aver battuto la Lazio e la Roma cercherà un nuovo colpo contro una big del campionato, una formazione che però proviene da ben tre vittorie consecutive ottenuto contro Verona, Cagliari e proprio Lazio. Gilardino però vorrà provare l'impresa, davanti ad un Ferraris pieno anche in questo caso. Lo stadio infatti va verso un nuovo tutto esaurito, già verificatosi nelle sfide contro Fiorentina e Napoli.