Il Venezia si ritrova, Di Francesco: "Abbiamo dimostrato di non essere quelli di San Siro"

Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, trova finalmente la prima vittoria con il Venezia battendo il Genoa 2-0 al Penzo. Si tratta della centesima vittoria in Serie A per lui. Al termine del match, l'allenatore ha parlato in conferenza stampa ed è tornato soprattutto sulla gara molto negativa di una settimana fa contro il Milan a San Siro, persa per 4-0.

Qual è il vero Venezia?

"Per la mia esperienza ci sono dei passaggi quando si costruisce. Abbiamo dimostrato di non essere quelli di San Siro. Ne ero convinto per come ho visto allenarsi i ragazzi in settimana. Abbiamo ragazzi giovani o che non hanno esperienza in questo campionato. Il rigore sbagliato poteva tagliarci le gambe. Mi piace lavorare il lavoro difensivo, abbiamo messo 7 volte i giocatori del Genoa in fuorigioco".