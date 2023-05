Infortunio Gosens: operazione non necessaria, ma servono almeno 10 giorni di stop

MilanNews.it

Robin Gosens, esterno dell'Inter, si è fatto male alla spalla al momento della seconda rete nerazzurrac ontro la Lazio: come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi l'operazione non sarà necessaria, ma serviranno almeno dieci giorni di recupero (out contro Verona, Roma e la prima semifinale contro il Milan).