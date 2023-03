Infortunio Osimhen, Modugno: "Stop stimato in 15-20 giorni. Il Napoli spera di recuperarlo per il ritorno dei quarti di Champions"

MilanNews.it

Francesco Modugno, in collegamento a SkySport24, ha parlato così dell’infortunio di Victor Osimhen: "Osimhen salterà sicuramente la gara di domenica contro il Milan e quella successiva contro il Lecce. Poi vedremo come si evolverà la situazione, la speranza è di riaverlo almeno per i quarti di ritorno di Champions League. Lo stop potrebbe essere stimato intorno ai 15-20 giorni. E' sicuramente una brutta notizia per il Napoli e per Spalletti".