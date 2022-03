Insigne, Napoli-Milan sarà la sua ultima gara contro una delle tre big

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre all'importanza della sfida in chiave scudetto, per Lorenzo Insigne la gara di domani contro il Milan sarà speciale anche per un'altra ragione: è l’ultima della carriera col Napoli contro una grande da scudetto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, lo aspettano ancora uno scontro diretto (Atalanta) e una rivale storica (Roma). Ma mai più Inter, Milan e Juve - si legge - mai più strisce. Solo la frontiera americana col futuro a Toronto.