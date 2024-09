Inter, derby amaro per Barella: infortunio per il centrocampista nerazzurro

vedi letture

Il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, come confermato anche dallo stesso Inzaghi nel post gara, aveva finito il derby perso contro il Milan con un "problemino", un affaticamento che però è risultato essere qualcosa di più. Nella giornata di oggi come detto non si è allenato, spostandosi all'Humanitas di Rozzano per accertamenti diagnositici.

Questo il report dell'Inter: "Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".