Inter, Inzaghi a DAZN: "Oggi bicchiere mezzo vuoto, ma il Milan è un'ottima squadra che merita la testa del campionato"

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a DAZN al termine del derby. Queste le sue dichiarazioni:

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? “Mezzo vuoto. Abbiamo creato tantissime situazioni, abbiamo sbagliato un rigore. Secondo me meritavamo di più, abbiamo affrontato un’ottima squadra che merita di stare in testa al campionato. Noi siamo un po’ in ritardo ma c’è tempo”.

Sugli scontri diretti: “Adesso quello che dobbiamo fare è recuperare forze ed energie. Abbiamo pareggiato con Juve e Inter nelle ultime sei e avremmo meritato di vincere, poi 4 vittorie. Milan e Napoli stanno facendo cose incredibili, ma c’è ancora tempo. Il Milan è un’ottima squadra, è stato un derby ad altissimi ritmi anche se entrambe le squadre tecnicamente possono giocare meglio”.

Sui rigori: “I nostri rigoristi sono Lautaro e Calhanoglu. Sul primo rigore ha battuto Hakan, sul secondo ha voluto battere Lautaro. Se avessimo segnato i rigori sbagliati avremmo dei punti in più molto importanti”.

Su Calhanoglu: “Penso che sono lui e Lautaro a decidere, sappiamo come funziona in quei momenti. Stasera Calhanoglu ha fatto un’ottima partita così come l’aveva fatta con l’Udinese. Giochiamo ogni 3 giorni e devo fare delle scelte, ogni volta ho sempre dei grandissimi dubbi”.

Sui momenti della partita: “Secondo me abbiamo fatto i primi 20 minuti non approcciando benissimo, poi abbiamo iniziato a tenere palla. Il Milan è una squadra tecnica che fa della mobilità la sua arma principale, devi farli correre. A parte i primi 20 e gli ultimi 7 minuti abbiamo dominato, avremmo meritato qualcosa in più”.

Su Barella: “Ha chiesto il cambio, valuteremo. Avevo anche dei problemi con Dzeko e Bastoni. È normale che giocando con questi ritmi si possono creare situazioni del genere, speriamo che siano cose di poco conto”.