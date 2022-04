Inter, Inzaghi: "Avrei firmato per essere messo così ad aprile"

MilanNews.it

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa sulla lotta Scudetto: "Tutte le squadre hanno avuto questi momenti, il nostro è coinciso col Liverpool e col derby perso. Ma ad inizio anno ci avrei messo la firma per essere messo così ad inizio aprile, ovvero in corsa per giocarmi lo Scudetto, con una Supercoppa vinta e col raggiungimento degli ottavi di Champions League. Ora oltre allo Scudetto ci stiamo giocando il posto in Champions per il prossimo anno, che è ciò che ci aveva chiesto la società ad inizio anno