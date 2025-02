Inter, Inzaghi sbotta: "Per dei falli si fanno trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter, comincio ad arrabbiarmi"

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij: 1-1 il risultato finale, con un punto a testa che non fa felici e non scontenta nessuno. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni.

"Veniamo dal Bologna e da Riyad, a questa partita: non me ne ero accorto in campo, poi l'ho rivisto. Non so le direttive: ci sta l'arbitro ma chi sta seduto non può non chiamare. Può capitare, sbagliamo noi calciatori e allenatori ma inizia a essere la quarta occasione quando ho visto per dei falli sull'Inter fare delle trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter. Ora comincio ad arrabbiarmi".