Inter, Inzaghi: "Tre pali, tre gol annullati, un rigore clamoroso non dato a Thuram... I ragazzi sono stati magnifici"

Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport al termine del Derby. Le sue dichiarazioni:

La partita e la reazione:

“I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre. Purtroppo non sono andati oltre agli episodi verificati. Tre pali, tre gol annullati, un rigore clamoroso non dato a Thuram. Sono stati magnifici, siamo riusciti a pareggiare al 93esimo. Complimenti anche al Milan, non hanno mai mollato: sono una squadra intensa, di gamba, che in ogni momento può ripartire. C’è rammarico, vogliamo sempre vincere e non è successo. Nonostante gli episodi non ci siamo fatti abbattere”.

Con i cambi hai dato l’energia giusta dopo un primo tempo in cui si poteva fare meglio:

“Sono d’accordo. Per quanto riguarda le loro ripartenze loro sono una squadra di gamba, ci hanno lasciato il 65% di possesso. Eravamo coscienti che avremmo concesso 2-3 ripartenze. Sul gol potevamo fare meglio, ma loro su questa qualità sono bravissimi. Potevamo fare meglio l’attacco della profondità. Nel primo tempo abbiamo mantenuto la gara, abbiamo preso la ripartenza ad un minuto dalla fine e il gol avrebbe tolto energia a tantissimi. Probabilmente avremmo meritato di più ma non dimentichiamoci che avevamo di fronte una grandissima squadra”.