Inter, Marotta: "Seconda stella? Obiettivo importante. Milan ed Inter ambiscono a vincere il campionato"

vedi letture

Giuseppe Marotta, AD nerazzurro, ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Si arriva al derby con le due squadre prime in classifica. C’è entusiasmo: “Semplicemente c’è la consapevolezza di essere una società, prima ancora di una squadra, che deve competere con ambizione. Non è un fatto di arroganza ma di grande orgoglio. Ci sono più sicurezze e certezze, di conseguenza ci sono vantaggi e tesoro di cui fare necessità”.

Su Inzaghi: ““Credo che Inzaghi debba essere annoverato tra la categoria dei giovani, perché è ancora molto giovane per il suo lavoro. È normale che l’esperienza, essersi adattato ad una realtà diversa da quella della Lazio abbia fatto sì che abbia acquisito tanta competenza, sicurezza e determinazione nella sua leadership. Si vedono i risultati. Io vedo un Inzaghi in netto miglioramento rispetto a quando è arrivato. Era già bravo ma oggi è una certezza per noi. È il leader di questa squadra. Credo che siano le prestazioni, oltre ai risultati, che danno questa certezza”.

Su Frattesi: “Siamo l’Inter e partecipiamo a competizioni importanti. Era d’obbligo da parte del management creare un gruppo competitivo, nel rispetto dei parametri finanziari sicuramente. Credo che ci siano titolari e co-titolari. Il gruppo è pronto a disputare una stagione che supererà le 50 partite, senza contare la nazionale. E quindi credo che ci sia spazio assolutamente per tutti. Frattesi è un ragazzo intelligente, ci sarà tempo per tutti di dimostrare il proprio valore”.

Un derby da seconda stella? “È sicuramente un obiettivo importante, ma ho detto prima appunto che l’ambizione è un fatto positivo e dobbiamo essere ambiziosi. Credo che Milan ed Inter siano da annoverare in quella griglia ristretta di squadre che ambiscono a vincere il campionato. Ci siamo e vogliamo essere protagonisti”.