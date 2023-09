Inter, Mkhitaryan: "Vogliamo questa seconda stella"

Mkhitaryan ha parlato a DAZN dopo Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo molto felici, specialmente io. L’importante non sono i miei gol ma che abbiamo vinto. Abbiamo iniziato benissimo la stagione e dobbiamo continuare così”.

Sui tifosi: “Voglio ringraziarli per il sostegno. Vogliamo andare avanti tutti insieme, vediamo cosa succede alla fine”.

Difficile toglierti il posto da titolare: “Siamo tutti qua per un obiettivo. Non mi importa se sono titolare o in panchina, dobbiamo dare tutti lo stesso sostegno. Vogliamo questa seconda stella, non c’entra chi gioca o chi non gioca”.

Avete una consapevolezza diversa: “Abbiamo cambiato metà squadra, quelli che sono arrivati sanno bene cosa ci si aspetta dall’Inter. Fanno la differenza per noi”.