Inter, per Cuadrado nulla grave. Sarà risparmiato col Cile

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Simone Inzaghi freme e attende il rientro dei primi nazionali sperando che le ultime fatiche non portino brutte notizie in vista del derby di sabato alle 18. Da valutare saranno le condizioni di Cuadrado, non al meglio e probabilmente risparmiato nel match contro il Cile. L'Inter però non è preoccupata, tanto che il centrocampista resterà con la nazionale e farà ritorno ad Appiano Gentile come da programma. Dubbi anche per Sanchez, anche se i problemi di anemia erano già noti da tempo al club. Sia Cuadrado che Sanchez saranno gli ultimi a tornare a disposizione insieme a Lautaro Martinez che dovrebbe però essere risparmiato dalla sfida contro la Bolivia.

Ci saranno solo giovedì, a 48 ore dal derby di Milano. Domani nel pomeriggio saranno già alla corte di Inzaghi De Vrij, Dumfries e Asllani, poi scaglionati rientreranno anche gli altri. Il derby però occupa già i pensieri di tutti, per una sfida al vertice che ha in palio il primato. (ANSA).