Inter, S.Inzaghi: "I derby dell'anno scorso? I precedenti non vanno in campo"

In vista del derby di domani, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato così i derby dello scorso anno: "Se penso ai derby dello scorso anno, sono orgoglioso di averli vinti, di aver dato gioia ai nostri tifosi, di aver vinto un trofeo e giocato una finale. Però i precedenti non vanno in campo".