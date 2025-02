Inter, S.Inzaghi sui derby persi: "Il primo meritatamente. In Arabia dovevamo essere più bravi, ma il primo gol è stato viziato da un fallo su Asllani"

Durante la conferenza stampa in vista del derby contro il Milan di domani, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è tornato a parlare dei due derby persi in questa stagione dai nerazzurri. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Il Milan sta cambiando, questo quanto influisce?

"Conosciamo il valore dell'avversario, quest'anno i primi due derby sono andati male. Il primo meritatamente, perché fece bene il Milan. Nel secondo a Riyadh eravamo in controllo e dovevamo essere più bravi negli episodi: il primo gol è stato viziato da un fallo su Asllani, ma dovevamo reagire e dobbiamo essere più bravi nei momenti decisivi della partita, che ti possono girare contro nel calcio".

Tornando al derby di Supercoppa a Riyadh, qual è stato il problema?

"L'ho detto prima, nel primo derby il Milan ha meritato e noi non abbiamo fatto bene: è stata la peggiore partita stagionale finora. Nel derby arabo dovevamo gestire meglio gli episodi: sul 2-0, con partita in mano, c'è un fallo netto su Asllani non sanzionato, con ammonizione di Mkhitaryan e poi la punizione da cui nasce il gol. Può capitare, ma dobbiamo reagire meglio. Può capitare di non fare il 3-1. Sono cose che possono succedere nell'arco di una partita: siamo tutti nel calcio da anni, compreso io. Però bisogna essere più forti degli episodi".

Quel sigaro di Conceiçao a Riyadh le è sembrato sopra le righe?

"Non mi interessa quello che è successo, mi interessa aver visto insieme alla squadra quello che abbiamo fatto bene in campo e quello che abbiamo sbagliato. Una partita è fatta di tanti momenti e di tanti episodi, dobbiamo essere bravi a reagire in modo diverso. I precedenti non vanno in campo, prima venivamo da una striscia positiva, ora negativa e dovremo fare meglio".