Inter, S.Inzaghi sul Leao: "Sarà un osservato speciale, prenderemo delle contromisure come abbiamo sempre fatto"

Pensa di fare qualcosa di speciale per Leao? Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha risposto così oggi a questa domanda in conferenza stampa: "Sarà un osservato speciale, è un giocatore di grandissima qualità. prenderemo delle contromisure come abbiamo sempre fatto".