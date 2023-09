Inter, S.Inzaghi sul Milan: "Squadra aggressiva e ben allenata, hanno messo più fisicità"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così in conferenza del derby di domani contro il Milan come riporta tuttomercatoweb.com: "Il Milan ha impressionato, come noi. Sarà una gara importante, che vorremo giocare nel migliore dei modi".

L'Inter prosegue il lavoro dello scorso anno, il Milan è rivoluzionato. Quali indicazioni le hanno dato queste prime partite di campionato?

"Guardando le squadre, parlo dell'undici iniziale, noi abbiamo cambiato due giocatori e il Milan penso tre-quattro. Non c'è tanta differenza: sono due squadre che hanno rinnovato tanto, sono partite entrambe bene e con la loro identità. Domani non è decisiva, ma sappiamo tutti quello che riveste per i nostri tifosi".

Il Milan ha cambiato modo di giocare, quanto cambia per voi?

"Hanno cambiato, prima giocavano con due mediani e ora Krunic rimane più in protezione. Però i principi mi sembrano gli stessi: è una squadra aggressiva, organizzata, ben allenata, hanno messo più fisicità e senz'altro farà bene".