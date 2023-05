Inter, salgono le quotazioni di Calhanoglu in cabina di regia

MilanNews.it

Nell'Inter che affronterà stasera il Milan nell'andata delle semifinali di Champions League sono in rialzo le quotazioni di Hakan Calhanoglu, ex della sfida, in cabina di regia. Lo riferisce Sky che spiega che, in caso di titolarità del centrocampista turco, a lasciargli spazio nell'11 iniziale nerazzurro sarebbe Marcelo Brozovic.