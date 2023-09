Inter, Sensi è recuperato: oggi allenamento con gli altri calciatori rimasti ad Appiano

Buone notizie dall'allenamento odierno per Simone Inzaghi: Stefano Sensi, che si era fermato per un problema muscolare la scorsa settimana, è tornato infatti in gruppo. Oggi il centrocampista si è allenato coi pochi calciatori rimasti a disposizione del tecnico nerazzurro e si candida a essere convocato per la sfida più sentita dell'anno per i tifosi, il Derby della Madonnina.