Inter, Simone Inzaghi cambia abitudini e parlerà in conferenza stampa prima del derby

Cambio di programma rispetto alle solite abitudini precampionato in casa Inter. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, in vista del derby di domenica sera contro il Milan, nella giornata di domani incontrerà i giornalisti in sala stampa. Una sorta di novità, visto che l'allenatore nerazzurro alla vigilia delle sfide di campionato parla raramente. Anche quest'anno, come la scorsa stagione, accade alla prima di campionato, prima delle sfide contro la Juventus e prima appunto dei derby contro il Milan.

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca, invece, parleseà sempre domani ma alle ore 14, mezzora prima del collega nerazzurro. Una conferenza stampa particolarmente importante per l'allenatore portoghese, al centro di diverse voci riguardanti il suo futuro in panchina e col derby che sembra essere già un'ultima spiaggia per lui.