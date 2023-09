Inter, Simone Inzaghi non cambia: verso la conferma dell'undici delle prime tre giornate

Il Milan affronterà l'Inter nel derby di sabato alle 18. La squadra nerazzurra, come quella di Pioli, arriva all'appuntamento in testa alla classifica e a punteggio pieno. Per i "cugini" tre vittorie su Monza, Cagliari e Fiorentina senza nemmeno subire un gol e segnandone otto. Per questo motivo Simone Inzaghi opta per la conferma dell'undici titolare che ha vinto le prime tre partite, con Frattesi che dovrebbe ancora partire dalla panchina così come Pavard. Ecco la probabile formazione dell'Inter secondo la Gazzetta dello Sport:

INTER (3-5-2)

Sommer

Darmian, De Vrij, Bastoni

Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Dimarco

Lautaro, Thuram