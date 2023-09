Inter, Sommer: "Chi temo del Milan? Tutti loro attaccanti sono temibili e forti. Li sto studiando nel dettaglio"

Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha rivelato alla Gazzetta dello Sport chi teme del Milan in vista del derby di domani: "Tutti i loro attaccanti, da Leao a Pulisic, sono temibili e forti. Adesso li sto studiando nel dettaglio, sono abituato a prepararmi con il preparatore al video per cercare di leggere tutte le possibilità in campo. Anche i rigori, ovviamente".