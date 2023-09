Inter, sospetta anemia per Sanchez: salta la sfida con l'Uruguay

Niente sfida all'Uruguay per Alexis Sanchez, che salterà la gara prevista per la notte tra venerdì e sabato, sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Il ct Eduardo Berizzo ha scelto di lasciare il giocatore a riposo in vista della seconda gara contro la Colombia in programma martedì. Ed oggi lo stesso Berizzo in conferenza stampa ha spiegato che il problema del Nino Maravilla è più complesso e non riguarda la classica fragilità muscolare dell'ex OM.

"Se è qui è perché è disponibile per iniziare le partite, - ha detto - ma vorrei chiarire una cosa su Alexis: stiamo valutando clinicamente le sue condizioni, ci sono cose su è bene vederci chiaro". Stando a fonti cilene, il problema di Sanchez sarebbe un livello di emoglobina nel sangue inferiore al normale, che tuttavia dovrebbe essere risolto già per la sfida di martedì.