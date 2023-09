Inter, Thuram: "Era ovvio che in estate sarei andato all'Inter"

Marcus Thuram ha parlato a DAZN al termine di Inter-Milan.

Cosa hai sentito quando hai messo le mani alle orecchie dopo il gol? “Rumore. Era un bel rumore però (ride, ndr)”.

Credevi di poter essere già così determinante? “Lo speravo, l’Inter è una grande squadra e mi godo ogni momento”.

Quando hai pensato durante l’azione che avresti poi calciato in quel modo? “Eravamo in contropiede con Dumfries. Dopo ero da solo con il difensore e mi sono detto che dovevo tirare”.

L’intesa con Lautaro: “È facile giocare con lui, capisce molto il gioco. Mi piace”.

L’abbraccio con Frattesi: “Dopo i suoi gol con l’Italia gli ho mandato un messaggio dicendo che doveva fare gol con l’Inter e l’ha fatto (ride, ndr)”.

Cosa ti ha fatto scegliere l’Inter? “Dovevo venire all’Inter due anni fa (prima di farsi male al menisco, ndr) e mi è rimasto in testa. Sono rimasto al Gladbach e ho lavorato per ritrovare la fiducia dell’Inter che non mi ha lasciato e penso che era ovvio che sarei venuto all’Inter in estate”.