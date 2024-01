Inter-VAR, ancora un aiuto. A fine anno evidentemente sarà festa, ma lo smoking si è sporcato

Ancora un caso degno di nota che riguarda l'Inter ed il VAR: dopo il gol in Genoa-Inter della scorsa settimana, viziato da un netto fallo di Bisseck (tant'è che dai vertici arbitrali è arrivata "l'ammissione" sulla scelta errata), anche oggi in Inter-Verona i nerazzurri hanno usufruito di un gol irregolare, che sarebbe stato da annullare.

È la rete segnata da Frattesi nel recupero, quando il parziale era ancora sull'1-1: nella costruzione dell'azione c'è una gomitata di Bastoni nei confronti di Duda. Il difensore nerazzurro guarda il calciatore scaligero e lo colpisce con una leggera gomitata. Era fallo non meritevole di sanzione disciplinare (leggiamo confusione nei commenti, quindi specifichiamo: la sanzione disciplinare non è altro che la comminazione di un cartellino, ndr). Ma comunque fallo. Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli commenta così l'episodio: "Rete sulla quale si discuterà molto. C'è un fallo di Bastoni su Duda, con il difensore dell'Inter che lo guarda e gli dà una leggera gomitata. Il giocatore dell'Hellas accentua molto ma la cosa non cambia. Questa rete doveva essere annullata per il fallo di Bastoni su Duda".

Il VAR invece, dopo un check, ha deciso di non intervenire. Il DS del Verona Sogliano, in conferenza stampa post partita, non ha avuto di certo i peli sulla lingua: "In sala VAR non si può non vedere un gol irregolare come quello dell'Inter. Così è troppo! È molto grave! Non si può lavorare così in una sala VAR! Totale mancanza di rispetto per il Verona. O è mancanza di rispetto o siamo arrivati ad altro... In questo momento sono moto rammaricato, deluso, perché non fa par del mio carattere, non voglio fare moralismi. Noi siamo venuti qui per giocare la nostra partita, contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, perché ha calciatori forti e allenati bene, però oggi c'è stata una mancanza grande di rispetto nei confronti di una società che nonostante le tante difficoltà sta onorando il campionato, e lottando fino alla fine, perché l'episodio in occasione del 2-1 dell'Inter è impossibile che non venga visto in sala VAR. Era da annullare in modo molto chiaro, non è possibile che non sia stato avvisato l'arbitro, che poteva essere in una situazione confusa. Tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse inserendo il VAR, è impossibile che questo gol non sia stato annullato. E' una mancanza di rispetto. In 20 anni di carriera, mi sarò lamentato tre volte, mi dispiace ma oggi è doveroso".

Situazioni che si ripetono a più riprese in questa Serie A e che evidentemente, oltra ai valori tecnici molto alti dell'Inter, spostano molto per quanto riguarda la classifica. Chissà se a fine anno, dato che l'epilogo sembra davvero scontato visto quanto sta succedendo, qualche personaggio bizzarro rispolvererà nuovamente lo "smoking bianco" o si avrà almeno la decenza di non andare oltre.