Inter, verso il derby di sabato: Cuadrado è ancora in dubbio

Entriamo nella settimana del derby di Milano. Sabato sera Inter e Milan si sfideranno a San Siro per la prima stracittadina stagionale. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla squadra di Simone Inzaghi. Fra i debuttanti, oltre a Yann Sommer, c’è anche Marcus Thuram che dovrebbe prendere posto nel reparto offensivo al fianco di Lautaro Martinez mentre fra chi scalpita dovrebbe esserci Davide Frattesi.

La situazione di Cuadrado

Possibile però anche l’impiego, se non dal primo minuto a gara in corso, di Marco Arnautovic mentre il debutto in un derby della Madonnina di Juan Cuadrado è ancora in dubbio. Per l’impiego del colombiano, così come di Alexis Sanchez, dipenderà molto dalla condizione fisica.