Juve, Danilo a DAZN: "Dobbiamo essere più squadra, è più un problema di testa che fisico"

Il terzino bianconero Danielo è stato intervistato da DAZN al termine di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa manca alla Juve? “Sono d’accordo col Mister, dobbiamo essere più squadra in quei momenti. Siamo in difficoltà per i risultati. Per la partita penso che abbiamo giocato bene nella prima parte, un buon possesso e tutte le cose preparate nella situazione. Poi dobbiamo essere più cattivi e tosti e difendere meglio”.

È più mentale o fisico? “Per me tutte e due, ma più di testa. Dobbiamo metterci a disposizione della squadra, far girare velocemente la palla. Sicuramente possiamo migliorare”.

Guardate ancora alla testa della classifica? “Guardiamo al nostro lavoro, quello che fanno gli altri non mi interessa. Guardo a quello che fa la mia squadra, se riusciamo a fare le cose al nostro livello avremo la forza per risollevarci”.