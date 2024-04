Juve impegnata questa sera in Coppa Italia: poi ci sarà la sfida con il Milan

vedi letture

Tra oggi e domani si esauriranno anche le semifinali di Coppa Italia con le gare di ritorno. Le prime due squadre a scendere in campo saranno Lazio e Juventus, allo stadio Olimpico. I bianconeri partono da un vantaggio confortante di due reti che dovranno amministrare contro la squadra di Tudor che in campionato, poco prima della semifinale di andata, era riuscita a battere quella di Allegri proprio a Roma. La Juventus, poi, sabato alle 18 all'Allianz Stadium di Torino ospiterà il Milan in campionato per un big match che mette in palio il secondo posto.

Il PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA

Martedì 23 aprile 2024

Lazio-Juventus, ore 21 (andata: 0-2)

Mercoledì 24 aprile 2024

Atalanta-Fiorentina, ore 21 (andata: 0-1)