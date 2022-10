Juventus, Allegri prova a spegnere le polemiche per il ritiro: "Voci infondate, la squadra non era contraria"

MilanNews.it

© foto di Marco Conterio

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole, Massimiliano Allegri prova a spegnere le voci sulla contrarietà al ritiro da parte della squadra:

Come mai è cambiato il programma del ritiro?

“Con la squadra parlo tutti i giorni. Il ritiro è solo un momento per stare insieme, non è una punizione. Avevamo ieri e oggi per fare doppi allenamenti, per dare un po’ più di ordine. In questo momento stare insieme può fare solo bene. Ho parlato con la quadra quando siamo rientrati da Milano, dovevano andare a casa a prendere la roba e allora ho detto ci vediamo domattina”.

Su chi avrebbe chiesto di fare a meno del ritiro?

“Assolutamente no, sono voci infondate. La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro. Siamo concentrati nel volerci tirare fuori da questa situazione”.