Juventus, aria difficile tra Allegri e giocatori: la squadra non ha gradito il ritiro

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Interessante analisi della Gazzetta dello Sport in merito alla situazione di casa Juventus. Per il quotidiano sulla Continassa è sceso il gelo, col rapporto fra Massimiliano Allegri e la sua squadra che si è ulteriormente raffreddato. La decisione presa dall'allenatore, d'accordo con la società, di andare in ritiro dopo la brutta sconfitta col Maccabi Haifa non è infatti stata gradita dalla maggioranza della rosa bianconera.

Le perplessità dei giocatori sono diffuse e non è chiaro il motivo della scelta del ritiro: per qualcuno si tratta di una misura inutile al fine di risolvere una crisi che perdura da inizio stagione, mentre per altri si tratta di una mera punizione. Un malumore insomma generalizzato, che ha fatto sì che la squadra potesse tornare a dormire a casa al rientro da Israele per poi fermarsi alla Continassa dal giorno successivo.