Juventus, Giuntoli a Dazn: "Non so chi gioca in attacco. Mercato? Contiamo di recuperare Milik"

Tutto pronto per il big match del tredicesimo turno di Serie A. San Siro sarà ospite della grande classica del calcio italiano tra Milan e Juventus. I rossoneri e i bianconeri non possono perdere il treno della vetta, dunque si preannuncia una gara molto tirata e già in parte decisiva per le sorti della stagione. Ai microfoni di DAZN, nel pre partita, è intervenuto il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. Le sue parole.

Sulle parole di Vlahovic in Nazionale: "Mi piace giudicare i fatti. Il ragazzo sta facendo un'annata importante e si sacrifica per il colettivo per i suoi compagni. Siamo contenti per quello che fa, quello che dice ci importa poco"

Su chi gioca centravanti: "Il mister in questo inizio di stagione ha sempre trovato delle soluzioni e ha dato importanza al collettivo. Chiaro che è un inizio condito da tante assenze: chi gioca non lo so nemmeno io, vedremo in campo. Posso dire che Koopmeiners ha grande qualità e sarà un grande punto di riferimento: credo si possa anche contare sugli inserimenti di McKennie"

Sul mercato di gennaio: "Noi contiamo di recuperare Milik. Sicuramente qualcosa dietro dovremo fare: il mercato di gennaio non è mai facile. Ma la volontà è intervenire nella parte difensiva. Attaccante? In questo momento non sussiste il problema, contiamo sul recupero di Milik e pensiamo sia adatto al gioco del mister"